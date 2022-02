Raub-Prozess am Amtsgericht Leverkusen : Opfer verstrickt sich in Widersprüche

Mit der Faust sollen die beiden Angeklagten das Opfer mehrfach geschlagen habe. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Leverkusen Im Prozess zu einen Raubüberfall in Rheindorf werden nun weitere Zeugen geladen. Der Geschädigte der Tat verwirrte mehr, als dass seine Aussagen der Wahrheitsfindung dienten. Er sagte vor Gericht teils anders aus als nach der Tat bei der Polizei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

Die Verhandlung um eine mutmaßliche räuberische Erpressung am 20. Januar 2021 zieht sich vor dem Amtsgericht in die Länge. Nachdem die beiden Angeklagten – 27 und 25 Jahre alt – am ersten Sitzungstag vergangene Woche jegliche Schuld abstritten, wurde nun der wohl geschädigte Zeuge vernommen. Doch die Befragung brachte das Gericht nur einen kleinen Schritt nach vorn.

Dem 25-Jährigen sollen die beiden Männer nahe der Käthe-Kollwitz-Schule in Rheindorf aufgelauert haben. Wegen angeblicher Schulden in Höhe von 100 Euro forderten sie unter Gewaltandrohung und -anwendung Handy und EC-Karte nebst Geheimzahl von dem Zeugen. So beschrieb er es der Polizei. Seine Angaben bei den Beamten und die Aussage nun vor Gericht wichen jedoch stark voneinander ab. Größtenteils gab der Mann, der einst ein freundschaftliches Verhältnis zu den Beschuldigten führte, die Tat wie in der Anklageschrift wieder. Demnach wurde er von hinten überrascht, festgehalten, gegen einen Zaun gedrückt und dreimal mit der Faust geschlagen. Nach der Herausgabe seiner Besitztümer „habe ich versucht, abzuhauen“, berichtete er.

Doch die Angreifer holten ihn ein. Sie hatten vor einer Woche ausgesagt, dass sie das Handy und die Bankkarte freiwillig erhielten. Die Gegenstände dienten als Pfand, da viele Übergaben für die im Raum stehenden Schulden zuvor geplatzt seien. Der Zeuge schüttelte den Kopf, als er das hörte. Zu den 100 Euro betonte er: „Ich habe eigentlich keine Schulden.“ Zwar häufte sich in der Vergangenheit ein Schuldenberg an, den bezahlten jedoch die Eltern des 25-Jährigen, der damals mit einer Drogensucht kämpfte.

Mit der Befragung der Verteidiger begannen die Zweifel an der Glaubwürdigkeit seiner Aussage. Häufig verrannte der Zeuge sich, wurde ungehalten und wollte an einem Punkt die Fragen der Anwälte nicht mehr beantworten. Immer wieder konnte er Abweichungen in den Angaben vor Gericht und bei der Polizei nicht erklären. Zudem kamen Details ans Licht, die den Ablauf des Raubs obskur wirken ließen.

So berichtete er, nach den Faustschlägen und dem Raub habe sich die Lage so beruhigt, dass die drei Beteiligten vor Ort gemeinsam Drogen nahmen. Nur kurz darauf versuchte er auf der Suche nach Hilfe zu fliehen. Weil dies nicht gelang, bat er die Angreifer um die Sim-Karte aus dem Handy. Die Gruppe habe eine Passantin nach einer Möglichkeit gefragt, die Karte aus dem Telefon zu holen. Spätestens da, monierten die Anwälte, hätte er sich die ersehnte Hilfe holen können. Zudem gab der Zeuge an, mit einem der Peiniger einen Teil des Heimwegs angetreten zu haben.