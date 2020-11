Fahndung der Polizei : Raub in Leverkusen: Wer kennt diesen Mann?

Lützenkirchen Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei einen mutmaßlichen Mittäter bei einem schweren Raub.

Der Unbekannte steht im Verdacht, mit einem identifizierten Haupttäter (21) am Donnerstag, 22. Oktober, in Steinbüchel zwei junge Leverkusener (18,19) überfallen und ausgeraubt zu haben. Den Ermittlungen zufolge sollen die zwei jungen Männer gegen 21 Uhr von den beiden Tatverdächtigen in einer Tiefgarage der Albert-Schweitzer-Straße mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden sein. Die Tatverdächtigen sollen dem 19-Jährigen die Umhängetasche mit Geld und Smartphone entrissen haben. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0221-2290.