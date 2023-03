Zwei Männer plus Fluchtwagenfahrer Leverkusener Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos nach Überfall auf Juwelier

Mit Bildern aus Videokameras sucht die Polizei nach zwei Tatverdächtigen, die am Mittwoch vergangener Woche einen Juwelier am Friedrich-Ebert-Platz überfallen haben sollen. Die bewaffneten Männer sollen nach dem Überfall in einen weißen Hyundai gestiegen sein, in dem eine dritte, noch unbekannte Person hinter dem Steuer saß, meldet die Behörde nun. Die Kennzeichen (K-SM 447) an dem Wagen seien in der Nacht auf den 7. März in Köln-Flittard gestohlen worden.