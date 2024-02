Nach Geheimtreffen rechter Politker Ratsparteien wenden sich in Resolution gegen Rechtsextremismus

Leverkusener Ratsparteien wenden sich in einer gemeinsam verfassten Resolution gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Die „Resolution gegen Rechts – Kein Platz für Rassismus, Provokationen, Fake News und Täuschungen“ wurde unterzeichnet von SPD, CDU, Grünen, FDP, Opladen Plus, Bürgerliste und der Einzelvertreterin Gisela Kronenberg. Sie soll am 19. Februar im Stadtrat verabschiedet werden. Nicht beteiligt sind AfD, Aufbruch Leverkusen und Klimaliste.