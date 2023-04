Vorstoß für Leverkusen Ratsinitiative will Tempo 30 erleichtern

„Diese strikten Vorgaben der Straßenverkehrsordnung sind nicht mehr zeitgemäß“, heißt es in dem Antrag an den Stadtrat weiter. Die am Bündnis beteiligten Kommunen forderten deshalb mehr Handlungsfreiheit. „Das Ziel ist nicht etwa, Autobahnzubringer oder Hauptstraßen außerhalb von Wohnbebauungen zu beschränken. Es geht vielmehr darum, in eigenem Ermessen zu entscheiden.“