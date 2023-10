Wie viele Gremien braucht die Stadt? Was Leverkusen die Demokratie kostet

Wie viele Gremien braucht die Stadtpolitik? Noch ein weiteres, findet eine Leverkusenerin und stellte im Stadtrat einen Bürgerantrag zur Einrichtung eines Seniorenrats. „Mit der Einrichtung eines direkt gewählten Seniorenrates soll mehr Teilhabe und Mitbestimmung erreicht werden, um insbesondere die Interessen von älteren Bürgerinnen und Bürgern zu vertreten“, heißt es in der Begründung. CDU, Grüne und FDP sprechen sich auch aus Kostengründen bei der Sitzung am Montag dagegen aus, die SPD dafür. In geheimer Abstimmung votierten 18 Ratsmitglieder dafür, 25 dagegen. Damit ist der Bürgerantrag auf einen Seniorenrat abgelehnt.