Diebstahl in Leverkusen Israel-Flagge vor Rathaus erneut vom Mast gerissen

„Nach einer friedlichen Solidaritätsdemonstration für Israel am späten Freitagnachmittag, organisiert vom Integrationsrat der Stadt Leverkusen, blieben beide Flaggen hoch aufgezogen hängen. Am Samstagmorgen wehte nur noch die deutsche Fahne an ihrem Platz.“ Die Israel-Flagge sei erneut entwendet worden. Wie im Falle des ersten Flaggen-Diebstahls – hier ermittele derzeit der Staatsschutz der Kripo Köln – werde auch der erneute Diebstahl zur Anzeige gebracht. Es werde auch eine neue Israel-Flagge angeschafft.