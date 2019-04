Am Wochenende : TV-Casting in der Rathaus-Galerie

DSDS-Gewinnerin Marie Wegener gibt am Samstag in der Rathaus-Galerie Autogramme und singt, zusammen mit Casting-Kandidaten. Foto: Stefan Gregorowius

Leverkusen Die UFA sucht Darsteller für Haupt- und Nebenrollen, Sänger, Moderatoren, Musiker, Comedians, Models und Tänzer oder auch nur Komparsen.

(cebu) Einmal vor der Kamera stehen und in einer TV-Serie oder einem Spielfilm mitspielen – dieser Traum kann am morgigen Samstag, 6. April, in Erfüllung gehen. Dann findet in der Rathaus-Galerie Leverkusen die „UFA Talentbase Film- und TV-Casting-Show“ statt. Zwischen 14 und 19 Uhr sucht die UFA, nach eigenen Angaben Deutschlands Marktführer im Bereich Film- und TV-Produktion, nach bislang unentdeckten Talenten. Gesucht werden Darsteller für Haupt- und Nebenrollen, Sänger, Moderatoren, Musiker, Comedians, Models und Tänzer. Auch wer nur als Komparse in einer Film- oder TV-Produktion oder als Kandidat in einer Quiz-Show mitmachen möchte, ist hier genau richtig.