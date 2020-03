Polizeipräsident empört : Raser nutzen freie Straßen für illegale Autorennen

Fünf mal in nur Tagen hat die Polizei in Köln und Leverkusen illegale Rennen gestoppt. Foto: dpa/Paul Zinken

Leverkusen Den durch die Coronakrise verminderten Verkehr nutzen Raser in Köln und Leverkusen für illegale Rennen. Darauf hat Polizeipräsident Uwe Jacob am Donnerstag aufmerksam gemacht.

Das habe zur Folge, dass die Einsatzkräfte des Einsatztrupps Verkehr/Rennen jetzt wieder in auf der Straße Dienst tun müssten. Die Polizisten waren zuvor zur allgemeinen Einsatzbereitsschaft abgestellt worden. Jacobs: „Den Kampf gegen den neuartigen Virus können wir nur alle gemeinsam schaffen. Diejenigen, die die aktuelle Situation nicht ernst nehmen und leere Straße nutzen, um sich einen kurzfristigen Adrenalinkick zu verschaffen, handeln verantwortungslos und unsozial.“ Sie machten damit den ohnehin stark belasteten Sicherheitsbehörden die Arbeit noch schwerer. „Besonders verurteile ich, dass ich durch dieses egoistische Verhalten weitere Kolleginnen und Kollegen gefährden muss, die sonst als Reserve zur Verfügung gestanden hätten. Es klingt hart, aber in der heutigen Situation habe ich für dieses Verhalten nur Verachtung übrig."

In den letzten Tagen gab es im Präsidiumsbereich Köln/Leverkusen fünf illegale Rennen, darunter auch eins in Leverkusen.

Nach einem Rennen in Wiesdorf hat die Polizei am Mittwochabend auf Weisung der Staatsanwaltschaft einen Fiat und einen BMW sichergestellt. Zwei junge Frauen (18,19) hatten zum Tatzeitpunkt am Steuer der Autos gesessen. Die Beamten stellten die Mobiltelefone der beiden Tatverdächtigen als Beweismittel sicher. Die Ermittlungen wegen der Teilnahme an einem illegalen Fahrzeugrennen laufen. Die 19-Jährige muss sich zudem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.