Autofahrer in Leverkusen : Mit Tempo 130 durch Stadt gerast

Die Polizei stoppte den jungen Leverkusener auf dem Westring. Sie hatte dort Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Erst vor drei Monaten hat ein 20-jähriger Leverkusener seine Führerscheinprüfung gemacht. Nun ist er den Lappen wieder los. Die Polizei blitzte ihn in einem Mercedes-Benz am Mittwoch gegen 8 Uhr mit 130 Stundenkilometern in Bürrig auf dem Westring in Höhe Rheindorfer Straße.

Erlaubt ist dort Tempo 50. „Nach Abzug einer Toleranz bleibt eine vorwerfbare Überschreitung von 76 Stundenkilometern“, teilt die Polizei mit.

Zur Rede gestellt, habe der junge Autofahrer angegeben: „Ich hatte es eilig…“ Ihm drohen nun 600 Euro Geldbuße, 3 Monate Fahrverbot und eine Verlängerung der Probezeit.

(sug)