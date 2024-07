Gericht erkennt ihn als strafunfähig Randalierer von Schlebusch muss in die Psychiatrie

Mit dem Urteil kann sogar der Angeklagte leben. Nicht, weil er es ohnehin muss, sondern weil es im Grunde die einzige Möglichkeit ist, ihm zu helfen. Der Beschuldigte, ein 60-jähriger Mann, der immer wieder vor allem in der Schlebuscher Fußgängerzone randalierte, wird in ein Psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Die Richter er 14. Großen Strafkammer am Kölner Landgericht befanden, dass er wegen seiner 14 angeklagten Straftaten nicht strafrechtlich belangt werden könne, sondern dass er wegen seiner Psychosen strafunfähig sei.