Einsatz in Leverkusen Räuberisches Duo überfällt Tankstelle

Opladen · Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle am Sonntagabend an der Karlstraße in Opladen sucht die Polizei eine Frau und einen Mann.

23.01.2023, 12:44 Uhr

Einsatz in Opladen nach einem Tankstellenüberfall. Foto: dpa/Friso Gentsch