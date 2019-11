Leverkusen Live : „Räuber“ locken Publikum in die Galerie

Leverkusen Herbstmarkt „LevLive“ fand am Samstag nur wenig Resonanz. Besucher tummelten sich lieber im Einkaufszentrum.

Mager fiel die Resonanz auf „Leverkusen Live“ in der Wiesdorfer City am Samstag aus. Der kleine Herbstmarkt mit einigen Kunsthandwerkern in der Fußgängerzone fand am frühen Nachmittag kaum Anklang. Dafür füllte sich die Rathaus-Galerie mit Hunderten Gästen beim Konzert der Räuber im Basement des Centers.

Herbstlich war das Wetter am Samstagnachmittag, das mit kühlem Wind und aufwirbelnden Laub durch die Wiesdorfer Innenstadt fegte. Der immer wieder einsetzende Regen führte dazu, dass sich die Besucher lieber in die weihnachtlich geschmückten und beheizten Geschäfte zurückzogen oder gar in der warmen Rathaus-Galerie flanierten als durch die Fußgängerzone. Die wenigen Straßenmusiker, die dem kühlen Wind standhielten, fanden, der geringen Resonanz zu diesem Zeitpunkt geschuldet, nur wenig Beachtung. Ein Panflötenspieler in der Nähe des Kaufhofes pfiff gedankenversunken in sein Instrument. Eine Puppenspielerin ließ ihre kleine Marionette auf einer winzigen Geige spielen und dazwischen versuchte ein Kunsthandwerker, der Gegenstände aus Holz drechselte, mit Kunden ins Gespräch zu kommen.