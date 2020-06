Streit vor einem Geschäft in der City : Räuber feuert in Wiesdorf aus Schreckschusswaffe

Ein Ladenlokal in der Fußgängerzone in Wiesdorf war Schauplatz der Vorfalls mit Schreckschusspistole. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wiesdorf Einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe soll ein 46-jähriger Mann am Freitag in Wiesdorf abgegeben haben. Dies berichtet die Polizei am Wochenende.

Eine Polizistin beobachtete in ihrer Freizeit, wie es in und vor einem Geschäft am Wiesdorfer Platz Streit zwischen dem Mann und einem Angestellten des Ladens gab, weil der 46-Jährige zwei Handys aus der Auslage entwendet haben soll.

Als eine Mitarbeiterin (27) versuchte, ihn davon abzuhalten, soll der Räuber die Schreckschusspistole aus dem Hosenbund gezogen und „mindestens einen Schuss in Richtung Boden abgegeben haben“, meldet die Polizei. Die Beamtin, die den Vorfall beobachtete, alarmierte über den Notruf die Kollegen. Polizisten konnten den flüchtigen Räuber noch in Tatortnähe festnehmen und die Pistole sicherstellen.

(LH)