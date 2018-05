Leverkusen : Rätselhafter gelber Staub ist lästig, aber völlig harmlos

Leverkusen Gartenstühle, Fensterscheiben, Fahrradsattel und Autos: Der feine gelbe Pollenstaub der Fichte bestäubt in diesen Wochen nicht nur weibliche Blütenzapfen, sondern so ziemlich alles, was er nicht bestäuben soll.

Die einen ärgern sich seit Tagen über den pudrigen Überzug, andere sind verunsichert und fragen sich: Ist das vielleicht sogar gefährlich?Aber keine Sorge: Der Staub hat eine natürliche Ursache. Mit den wärmeren Temperaturen und den zunehmenden Sonnenstunden beginnt die Fichte zu blühen. Weil sie sich aktuell in einem Mastjahr befindet, fällt die Produktion von Samen und Früchten besonders großzügig aus. Pro Baum werden Millionen Pollen in die Luft gewirbelt. Allergien gegen die Fichtenpollen sind allerdings selten, so Allergologen.

Im Bergischen Land war der Pollenflug besonders extrem. Das hat einen einfachen Grund: Ein Drittel aller Bäume im Bereich des Regionalforstamtes sind Fichten. Aber Autobesitzer und alle anderen, die vom Staub genervt sind, können aufatmen. Der Spuk des Pollenflugs ist meist so schnell vorbei, wie er da ist. Experten rechnen damit, dass die Blüte wohl nach dem Wochenende vorbei ist.

(RP)