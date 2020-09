Fund in Leverkusen : Rätsel um schwer verletzte Radfahrerin

Leverkusen Eine schwer verletzte Radfahrerin (62) gibt der Polizei Rätsel auf.

Passanten hatten die Frau am Mittwoch gegen 13 Uhr mit schweren Kopfverletzungen neben ihrem Fahrrad im Park an der Doktorsburg gefunden. Rettungskräfte brachten die Verletzte, die sich nicht an das Unfallgeschehen erinnern kann, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe sind noch unklar.