Beliebte Radwege in Leverkusen : Rad-Zählstellen registrieren die millionste Überquerung

Leverkusen Diese Zahlen sprechen laut Kurt Krefft vom Allgemeinem Deutschen Fahrradclub (ADFC) Leverkusen für die große Bedeutung des Radverkehrs auf den Trassen und wichtigen Pendlerrouten. Gleichzeitig wird jedoch auch großer Handlungsbedarf deutlich.

Warum ist es am Rhein so schön? In Leverkusen zieht es vielmehr zur Dhünn. Jedenfalls Radfahrer. Der Radweg dort ist der Spitzenreiter unter den drei Radwegen, an denen in Leverkusen seit einem Jahr Fahrradzählstellen eingerichtet sind: 450.000 Radfahrer haben laut Allgemeinem Deutschen Fahrradclub (ADFC) Leverkusen den Weg genutzt. Auf Platz zwei liegt die Zählstelle in Hitdorf mit mehr als 300.000 Radlern, auf Platz drei die Balkantrasse mit 243.814 Radlern bis zum 8. Februar. „Gesamtsumme: 1.000.167 Radler. Nach einem Jahr knacken die Fahrradzählstellen die erste Million“, meldet Kurt Krefft vom ADFC. „Die drei Fahrradzählstellen dokumentieren die große Bedeutung des Radverkehrs auf den Trassen und wichtigen Pendlerrouten.“ Sie belegten, dass die Radwege zunehmend voller werden. „Die schlechte Nachricht aber ist, dass die Radverkehrsanlagen nicht mehr zeitgemäß sind. Zu schmal und zum Teil in einem schlechten Zustand. Hier muss unbedingt gehandelt werden.“