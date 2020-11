7700 Euro sollen die Maßnahmen in Leverkusen kosten : Radstraße Hitdorf: Termin noch offen

Leverkusen Wegen eines Fehlers bei der Stadt muss erst noch die Politik abstimmen. Beschließen die Gremien die Fahrradstraßen auf Rhein- und Wiesenstraße, sollen diese umgehend eingerichtet werden.

Die Stadt arbeitet an ihrem Mobilitätskonzept „2030+“, will in dem Zuge fahrradfreundlicher werden. So ist eine neue Fahrradstraße auf der Rhein- und der Wiesenstraße in Hitdorf geplant, den Politikern selbiges per Meldung mitgeteilt worden, Mitte Oktober hat unserer Redaktion darüber berichtet. Nur zu sehen ist davon noch nichts. Die CDU hakte nach und wollte wissen, wann die Fahrradstraße kommt, was sie kostet und warum sie nicht als Thema in den Rat gegangen ist. Jetzt sind die Antworten der Stadt da. Demnach hat der Fachbereich Ordnung und Straßenverkehr das Projekt angekündigt, eine offizielle Anordnung für die Technischen Betriebe Leverkusen (TBL) gebe es aber noch nicht. Also werde auch noch nicht an der Umsetzung gearbeitet.