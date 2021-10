Unfall in Leverkusen : Radlerin (12) schwer verletzt – Zeugen gesucht

Leverkusen Nach einem Unfall, bei der eine zwölfjährige Radfahrerin schwer verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Gesucht wird zudem ein erwachsener Radfahrer.

Am Montag war die Radfahrerin gegen 8 Uhr auf der Straße Am Stadtpark eine Rampe neben einer Treppe heruntergefahren. Dabei prallte sie nach Polizeiangaben gegen einen auf dem Radweg wartenden Radfahrer. Der unbekannte Mann flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Die Polizei fragt: Wer war am Montagmorgen im Bereich der Realschule Am Stadtpark oder der Rathenaustraße unterwegs und kann Angaben über den Unfallhergang oder den beteiligten Radfahrer machen?