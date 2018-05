Leverkusen/Mettmann: Radfahren? Aber sicher!

Leverkusen/Mettmann Ob mit Capt'n Sharky, Lillifee oder dem Sportrad - die Polizei gibt Sicherheitstipps für Kinder.

Ein gutes Kinderfahrrad erkennt man an einer durchdachten Ausstattung. Bedienelemente müssten leichtgängig sein, Sicherheitselemente wie ein Prallschutz am Lenker dienen zusätzlich der Sicherheit des Kindes. Die Vorderradbremse dürfe nicht zu scharf greifen, weil Kinder erst ab einem Alter von fünf Jahren die Bremsstärke richtig dosieren können. Ein geschlossener Kettenkasten könne Unfälle durch das Einklemmen von Hosenbeinen verhindern. Scharfe Kanten, mögliche Scher- und Klemmstellen sollten vermieden werden. Auf diese Dinge solle man auch beim Kauf eines gebrauchten Rades achten.

Ist das Kind mit seinem Rad im Straßenverkehr unterwegs, seien Beleuchtung, Klingel, funktionierende Bremsen und Reflektoren an Speichen und Pedalen Pflicht. Weitere Maßnahmen wie Fähnchen an Kinderrädern, damit sie besser gesehen werden, und Leuchtwesten empfiehlt Ingenhoven zusätzlich.

Der Verkehrsexperte hat häufig erlebt, dass Eltern zu große Straßenräder für ihre Grundschulkinder gekauft hätten. "Wir verstehen natürlich, dass der mehrfache Kauf eines neuen Kinderfahrrads den Geldbeutel der Eltern belastet." Aber die Sicherheit des Kindes müsse gewährleistet werden. In der vierten Klasse der Grundschule lernen Kinder, sich im Straßenverkehr richtig zu verhalten. Polizei, Eltern und Lehrer arbeiten dabei zusammen. Die Kinder bekommen in der Theorie erklärt, wie sie sich zum Beispiel richtig einordnen und Handzeichen geben. Danach werden die Fahrräder kontrolliert. Gibt es Mängel wie fehlende Lichter, müssen diese behoben werden, bevor das Kind an der Übungsrunde teilnehmen kann.

Ingenhoven erklärt, dass Kinderräder, die nicht ordnungsgemäß ausgestattet sind, aus dem Verkehr gezogen würden. "In so einem Fall fahren wir die Kinder notfalls mit dem Fahrrad im Streifenwagen nach Hause, um mit den Eltern über die Mängel zu sprechen." In der Übungsrunde des Radtrainings fahren die Kinder einen Parcours ab und lernen, am Bordstein anzuhalten, den Gegenverkehr zu beachten, sich richtig einzuordnen und Hindernisse zu umfahren. Die Polizisten nehmen einige Wochen später eine Prüfung ab, bei der die Kinder ihr Fahrwissen zeigen können. "Diese Prüfung dient nicht als Beleg für hundertprozentige Fahrsicherheit", mahnt Ingenhoven. "Üben, üben, üben" sei wichtig. Eltern sollten ihren Kindern im Straßenverkehr immer wieder erklären, was Schilder bedeuten und wie man sich verhält, um sicher am Ziel anzukommen.