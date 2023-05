St. Sebastianus Schützenbruderschaft Quettinger Schützen haben neue Würdenträger

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Quettingen hat neue Würdenträger – nach spannenden Schießwettbewerben beim Schützenfest. „Die Vögel waren so stabil gebaut, dass sie den Schüssen der Schützen am Freitagabend standhielten und schließlich erst bei der Fortsetzung der Wettbewerbe am Samstag von der Stange fielen“, teilte die Bruderschaft mit. Hutkaiser wurde nach 2017 zum zweiten Mal mit dem 204. Schuss Stefan Hebbel. Der Paul-Hebbel-Jubiläumspokal ging mit dem 206. Schuss an Klaus-Peter Tietze, Erster Schießmeister des Vereins. Den Königsvogel erlegte schließlich mit dem 355. Schuss Boris Weistroffer. Bereits vor Beginn des Schützenfestes sicherte sich Lara Weistroffer den Titel als Prinzessin.