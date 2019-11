40. Leverkusener Jazztage : Tschingderassabum auf die Ohren

Konfetti für alle: „Querbeat“ begeisterte die Fans – die Mehrzahl übrigens aus Köln – im Forum. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen „Querbeat“ sorgten bei den Jazztagen vor ausverkauftem Haus ordentlich für Stimmung. Die Fans, viele aus Köln, feierten sich auch selbst.

Von Siegfried Grass

Man kann es drehen und wenden wie mal will: Die Köln-Bonner Brassband „Querbeat“ zählt derzeit zu den angesagtesten Musikgruppen in der Region. Nachdem schon im vergangenen Jahr der Auftritt ausverkauft war, ließen sich auch die Tickets bei den Leverkusener Jubiläums-Jazztagen versilbern wie die berühmten warmen Semmeln.

Dabei hat die 13-köpfige Gruppe, entstanden aus einer Schülerband in Bonn und im Kölner Karneval vor zwei Jahren so richtig durchgestartet, im Kölner E-Werk gerade erst sechs ausverkaufte Vorstellungen hinter sich gebracht. Eines hat Leverkusen den vielen anderen Orten, an denen die Blech-Bläser – Gitarre, Schlagzeug und Keyboard sind auch dabei – allerdings voraus: Die Jazztage bildeten den Abschluss der diesjährigen Konzertreise. Wer es ohne die „diagonalen Schläge“ (freie Übersetzung) nicht aushält, muss sich gedulden. Erst Mitte nächsten Jahres stehen offiziell die nächsten abendfüllenden Konzerte an. Ob dann auch wieder das Leverkusener Forum auf der Liste von „Querbeat“ steht? Für den Jazztage-Chef Fabian Stiens wäre das eine willkommene Sache, kann er dann nämlich erneut mit einem ausverkauften Haus rechnen.

Info Auch in Österreich und in der Schweiz gespielt Gefragt Querbeat um Sänger Jojo Berger ist derzeit gefragt, im Sommer spielte die Band etwa auf dem bekannten Parookaville-Festival in Weeze (Niederrhein) und beim Summerjam am Fühlinger See und hatte Auftritte in der Schweiz und in Österreich.

Was macht die Senkrechtstarter eigentlich so populär? Es ist flotte Blasmusik, die in die Beine geht. Kölsche Texte (wenn denn gesungen wird) mit einfachen Refrains („Tschingderassabum“, „Nie mehr Fastelovend… ohne dich“) für die Fans zum Mitsingen – respektive Grölen. Wenn die Frage lautet: „Frag mich wie’s mir geht“ kommt die Antwort: „Mir geht’s okay, okay!“ Das kann man sich leicht merken.

Die Schau ist gut vorbereitet, auffallend ist die aufwendige Beleuchtung, wobei der Lichtmaster im Takt die richtigen Knöpfe fand. Alles letztlich so eingefädelt, dass es dem vorwiegend jüngeren Publikum gefallen muss. Die Abstimmung übrigens, wer aus Leverkusen oder Köln kommt, haben die Fans aus der Nachbarstadt (knapp) gewonnen.