Quartiersarchitekt berät Händler : Geschäfts-Erfolg hat nur, wer sichtbar ist

Quartiersarchitekt Josef Schiefer berät Gewerbetreibende in Opladen bei der Gestaltung ihrer Ladenlokale. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Quartiersarchitekt Josef Schiefer berät Händler und Gastronomen in Opladen bei Gestaltung von Läden und Lokalen.

Inhabergeführte Geschäfte sind „kleine Juwelen“ in Fußgängerzonen und können sie bereichern. Doch dazu müssen sie sichtbar sein. Denn Erfolg hat nur, wer wahrgenommen wird. Josef Schiefer weiß das nur zu gut. Im Mai 2018 nahm er seine Arbeit als Quartiersarchitekt für Opladen auf. Seitdem hat sich einiges getan: Mittlerweile hat der Architekt („atelierschiefer“) 16 Selbstständige beraten, darunter 13 Einzelhändler und zwei Gastronomen. Der 64-Jährige gibt den Eigentümern und Ladenbetreibern Tipps und Ideen an die Hand, wie sie ihre Geschäfte baulich und gestalterisch aufwerten können. „Die Frage, wie ein Geschäft seinen Wettbewerbsvorteil nach außen sichtbar machen kann, stand bei seiner Beratung im Vordergrund. Jedes kleine Detail kann bereits große Auswirkungen haben“, betont Schiefer. „Manchmal scheitert es schon am Logo“.