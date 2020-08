Coronavirus in Leverkusen : Kommunen legen die Quarantäne-Regeln fest

An der Realschule in Opladen wurde eine Klasse in Quarantäne geschickt, nachdem ein Corona-Fall festgestellt worden war. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Corona-Fall in einer Leverkusener Schule: Während in Leverkusen der gesamte Haushalt, also Vater, Mutter, Geschwister, gegebenenfalls Oma und Opa daheim bleiben müssen, ist es in Leichlingen und Burscheid anders. Das irritiert den Großvater einer von Quarantäne betroffenen Schülerin.

Nach einem bestätigten Corona-Fall in einer Klasse der Theodor-Heuss-Realschule ist die gesamte Klasse in häusliche Quarantäne geschickt worden. Doch über die Tragweite dieser Maßnahmen herrscht Uneinigkeit. So schreibt die Schule auf ihrer Internetseite: „Für alle im selben Haushalt lebenden Personen gilt demnach bis zum 28. August Quarantänepflicht!“ Das beträfe alle Familien der Schüler der Klasse, in der der Corona-Fall aufgetreten ist. Ebenso die Lehrer samt Familien.

In der Praxis sieht dies je nach Wohnort anders aus. Während sich im Leverkusener Stadtgebiet alle Haushalte der Kontaktpersonen ebenfalls in häusliche Quarantäne begeben müssen, ist das in angrenzenden Kommunen nicht der Fall. Schüler, die Kontakt zur infizierten Person hatten und etwa in Leichlingen wohnen, müssen zwar ebenfalls in Quarantäne, deren Familie hingegen nicht, weil der Rheinisch-Bergische Kreis andere Vorgaben kommuniziert.

Eine Tatsache, die Christian Sessinghaus nicht versteht. Seine Enkelin ist von dieser Regel betroffen. Am Donnerstag wurde sie nach Hause geschickt, getestet werden kann sie erst am Montag. Bis das Ergebnis vorliegt, wird beinahe eine Woche vergangen sein. „Bei Familien mit Kindern ist es quasi unmöglich, sich zu Hause so aus dem Weg zu gehen“, sagt der 60-Jährige. Natürlich sei es nicht schön, wenn eine ganze Familie daheim bleiben müsse, doch sicherer sei es allemal, ergänzt er.

„Wir halten uns streng an die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI)“, sagt ein Sprecher des Krisenstabs des Rheinisch-Bergischen Kreises. Demnach gliedern sich Kontaktpersonen auf. Die Kontaktpersonen ersten Grades, die Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person hatten, müssen sich in Quarantäne begeben. Für Kontaktpersonen von Kontaktpersonen, in diesem Fall die Familie, gelte dies nicht.