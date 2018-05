Leverkusen: Quadratisch, unterschiedlich, gut

Leverkusen In der Schlebuscher Friedenskirche zeigen die Künstler des Ateliers "Kunstraum" ab morgen ihre Werke in Öl oder Acryl. Eines haben sämtliche Bilder gemeinsam: Sie messen 80 mal 80 Zentimeter. Die Ausstellung heißt "Das Quadrat".

Die geometrische Form gibt der Ausstellung ihren Namen. "Das Quadrat" heißt der Titel, unter dem ab morgen rund 30 Exponate in der Schlebuscher Friedenskirche zu sehen sind. Ulrike Harter, Leverkusener Künstlerin und Leiterin der Malgruppe "Kunstraum", hat ganz bewusst auf alle Vorgaben verzichtet. Mit einer Ausnahme: Die Arbeiten mussten auf einer Leinwand der Größe 80 mal 80 Zentimeter passen.

"Teilnehmer konnten sich so frei entfalten und ihrem eigenen Stil Ausdruck verleihen", erläutert Ulrike Harter im Vorfeld, die selbst auch mit einem eigenen Bild vertreten ist. Das Titelbild stammt von Angelika Geldmacher. "Es gibt das Thema ausgesprochen gut wieder", beschreibt Harter. Das blaue Wasser deute eine malerische Tiefe an, grafische Linien, die ein Fenster darstellen könnten, setzen den Kontrastpunkt. Dieses Fenster habe sie "als Barriere und Anspielung auf das Gefangensein im Alltag empfunden", beschreibt Geldmacher ihr Werk, das wie alle anderen in Acryl oder Öl gemalt ist.