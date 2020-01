Wiesdorf : P&R-Parkplatz am Bahnhof wird gesperrt

P&R-Parkplatz am Bahnhof wird gesperrt

Der Countdown läuft: Am 27. Januar wird der Parkplatz gesperrt. Foto: Uli Schütz

Leverkusen Der Umbau des Wiesdorfer Bahnhofs zum RRX-Haltepunkt nimmt Fahrt auf. Betroffen sind Pendler, die dort parken wollen.

Viele Autofahrer, die vom Leverkusener Bahnhof aus pendeln wollen, haben das Nachsehen: Der P&R-Parkplatz am Bahnhof wird ab dem 27. Januar gesperrt. Grund sind Umbauarbeiten für den Rhein-Ruhr-Express (RRX). Die Stellfläche, die bisher von Autofahrern genutzt wurde, werde bis Ende 2023 für die Bahn-Baustelle benötigt, heißt es auf einer Infotafel.

Mit der Fertigstellung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) ist die Zeit der Baustellen auf der Verkehrsplattform in der Wiesdorfer City längst nicht zu Ende. Nun ist der Schienenbahnhof an der Reihe. Die neue Streckenlegung für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) und der dadurch nötige Bau eines zusätzlichen S-Bahngleises durch die Deutsche Bahn AG macht Umgestaltungen nötig. Neben den Bauarbeiten an der RRX-Trasse ist ein Neubau der westlichen Rad- und Fußgängerbrücke über die Rathenaustraße sowie die Neugestaltung der Heinrich-von-Stephan-Straße vorgesehen. Diese Arbeiten sollen 2023 abgeschlossen werden.