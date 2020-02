Grundschul-Aktion : Pullover-Tag für kleine Klimaschützer

Heizung aus! Grundschüler ziehen sich warm an und beeindrucken mit ihrem Wissen zum Klimaschutz.

Leverkusener Schulen sammeln mit jeder durchgeführten Klimaschutzaktion Punkte. Am Ende des Jahres erhalten die Spitzenreiter in Sachen Energiesparen eine von der Stadt finanzierte Prämie für ihren Einsatz.

Und so ist es nur logisch, dass am Pullover-Tag der Hans-Christian-Andersen-Grundschule alle darüber Bescheid wissen, wieso die Heizungen der Schule für einen Tag abgeschaltet werden. „Es geht um den Schutz des Klimas“, beantworten die Kinder die Frage der zwei Referentinnen vom Natur-Gut Ophoven.

Susanne und Andrea – so machen sich die Beiden den interessiert lauschenden Kindern bekannt – stellen das Wissen der Kinder mit einem Klimaschutz-Quiz auf die Probe, merken aber schnell, dass ihnen echte Experten gegenüber sitzen. „24 Grad sind viel zu warm zum Lernen“, „Beim Lüften muss das Fenster ganz aufgemacht werden“ und „Batterien gehören nicht in den Müll“ – kaum eine Frage führt die Kinder aufs Glatteis. Und wenn doch mal jemand auf der falschen Fährte ist, wird er sofort von seinen Mitschülern korrigiert.

In der Klasse von Lehrerin Sandra Holtkötter wird eben auch auf die anderen geachtet, es wird einander geholfen. Sie selbst geht am Pullover-Tag mit gutem Beispiel voran und trägt einen langen, grauen Rollkragenpullover. Später erzählt sie von der kommenden Projektwoche, in der die Schüler leere Eierkartons und Tetra-Packs sammeln, anmalen und mit Gips zu verschiedenen Landschaften aus der Zeit der Römer, Indianer und Dinosaurier modellieren. Nichts soll einfach in den Müll geschmissen werden, Nachhaltigkeit wird groß geschrieben.