Frühling in Opladen Pünktlich zum Ostermarkt ergrünt die Fußgängerzone

Ab sofort wird die Opladener Fußgängerzone blumiger und bunter. Nicht nur am Wochenende beim traditionellen Ostermarkt. Sondern auch in Zukunft. Dafür sorgen einerseits vier quadratische Pflanzkübel in Höhe der Aloysius-Kapelle. Jedes doppelstöckige Pflanzgefäß wiegt eine Tonne und kann somit – das haben die maßgeblichen Behörden überprüft und bestätigt – die alten Steine zur Terrorabwehr ersetzen. Hinzu kommen sechs Blumenampeln, angebracht an diversen Lichtmasten und in Anlehnung an die Farben des Opladener Stadtwappens bepflanzt mit roten und weißen Hängegeranien. Die Behälter verfügen über ein Wasserreservoir von insgesamt 2200 Litern, das je nach Wärme für etwa zehn Tage reiche, schätzte Dirk Pott, stellvertretender Vorsitzender der Aktions-Gemeinschaft Opladen (AGO). Er wird sich künftig um die Pflege kümmern und kann das entsprechende Wasser direkt aus einer Zapfstelle in Nähe der Kapelle entnehmen. Für den jährlichen Unterhalt seien voraussichtlich 800 bis 1000 Euro zu zahlen, sagte Pott.