Amtsgericht Leverkusen : Prügelszenen vor Kinderaugen?

Kinder leiden unter Gewaltsituationen in Familien (Symbolbild). Foto: obs Foto: obs/Pfütze

Leverkusen Gerichtsfall: Junges Paar streitet sich vor der gemeinsamen kleinen Tochter. Hat der Angeklagte (27) seine Partnerin geschlagen und gewürgt?

Wenn auf dem Rücken von Kindern die gescheiterte Beziehung zweier Erwachsener ausgetragen wird, dann ist das immer besonders traurig. Vor dem Amtsgericht kam es jetzt zu einem solchen Fall. Das Gericht beschäftigte der Tag, an dem die Romanze eines 27-Jährigen und einer 21-Jährigen zerbrach. Dabei soll der Mann seine damalige Partnerin angegriffen haben.

So sagt es die Anklage der Staatsanwaltschaft. Dabei soll der Angeklagte seine Ex-Freundin am 25. Oktober 2019 in der Wohnung geschlagen und gewürgt haben. Zudem schlug er ihren Kopf gegen ein Fenster. Wenig später verließ er die Wohnung. Der 27-Jährige stritt vor Gericht die Anschuldigungen ab.