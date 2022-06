Prozession in Leverkusen : Fronleichnam – Glauben zeigen

Leverkusen:Fronleichnamsprozession Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen (LH) Kirche und ihre Botschaft nach draußen tragen, also raus aus dem Gotteshaus, gelingt an Fronleichnam – immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten, besonders gut. Denn dann zieht an vielen Orten eine Festtagsprozession durch die Straßen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Zentrum steht das geweihte Brot als Symbol für die Gegenwart Christi. Auch in Opladen war das so. Angeführt wurde die Gruppe der Gläubigen von Stadtdechant Heinz-Peter Teller, der sie von der Kirche St. Remigius zu Segensaltären in Richtung Wiembachviertel geleitete. An den kleinen Außenaltären wurde die Monstranz mit der Hostie abgestellt, es gab kurze Andachten. Foto: UM

(LH)