Familiendrama in Rheindorf : Prozess: Mann verletzt Ehefrau mit Messer

Landgericht Köln. Foto: Siegfreid Grass/Siegfried Grass

Leverkusen Als die erste Streife am Tatort in Rheindorf eintraf, handelte die junge Polizistin geistesgegenwärtig: Sie schlug dem Täter das Messer aus der Hand. Dann konnte der 60-jährige Mann vom Kollegen überwältigt und fixiert werden.

Von Siegfried Grass

Das blutige Drama am späten Abend im August 2019 fand erst einmal ein Ende.

Nun steht der Mann vor dem Kölner Landgericht und muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung an der Unstrutstraße nach einem Streit mit einem Messer durch Stiche am Bauch und an den Armen verletzt zu haben. Dem ist ein lautstarker Streit vorausgegangen. Der Angeklagte warf seiner Frau vor, Bilder an andere Männer verschickt zu haben. Außerdem soll sie ein Verhältnis mit ihrem Chef gehabt haben.

Die Schilderung des 60-Jährigen, der erklärte, dass er selbst das blutverschmierte Küchenmesser auf den Boden geworfen habe, steht im Gegensatz zur Schilderung der Polizistin. „Ich habe noch lange über diesen Fall nachgedacht.“ Schließlich hätte es auch ganz anders ausgehen können. Während die Polizei die Blutspur in die Wohnung verfolgte und Spuren sicherte, kümmerten sich die Notfallmediziner um die Frau, die Stiche in den Bauch und in den Arm bis auf die Knochen erlitt.

Am ersten Verhandlungstag schilderte der angeklagte Türke seine Ehe, die 2015 auf die Vermittlung seines Bruders zustande kam. Er habe vor der Hochzeit seine Braut erst bei einem Urlaub in der Türkei kennen- und lieben gelernt. Aber die Liebe beruhte offenbar nicht auf Gegenseitigkeit; jedenfalls fühlte sich der Mann erniedrigt und beleidigt, wie er sagte. So eskalierte die Lage am besagten Abend. Seine Frau konnte nach der Messerattacke laut schreiend auf die Straße rennen, Nachbarn wurden aufmerksam und riefen sofort die Polizei.