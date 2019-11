Tank- und Hotelrechnungen gefälscht : Mann betrügt Arbeitgeber – 1000 Euro Geldstrafe

Leverkusen Wegen des Verdachts auf Betrug musste sich ein 29-Jähriger aus Leverkusen jetzt vor dem Amtsgericht in Opladen verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, während seiner Dienstfahrten von Oktober 2016 bis Januar 2018 Rechnungsbelege gefälscht und so seinen Arbeitgeber betrogen zu haben.

Teilweise lagen zwischen diesen Orten einige hundert Kilometer. Die Protokolle habe er später jeweils mit den Daten der Tage versehen, an denen er eigentlich bei den Kunden hätte sein sollen. Ein Erklärungsversuch, aus dem aber Staatsanwaltschaft und Gericht nicht schlau wurden. „Wenn Sie eine plausible Erklärung haben, bin ich ganz Ohr. Aber das reicht nicht“, mahnte die Richterin an, während alle Beteiligten an ihrem Pult standen und die Rechnungsbelege durchgingen. Die Situation wurde für den 29-Jährigen merklich enger. „Wir warten auf eine Erklärung“, betonte die Staatsanwaltschaft.