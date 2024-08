Mit Latten und Flasche Tödliche Prügelei unter Verwandten

Streit kommt in den besten Familien vor, aber tödlich endete die Auseinandersetzung am am 18. Februar diesen Jahres vor dem Lokal Stadtgrenzschänke an der Mülheimer Straße in Schlebusch. Beteiligt waren drei Männer, zur Tat 39 und 55 Jahre alt – und das Opfer, ein 30 Jahre alter Mann, der den Streit nicht überlebte. Ausgangspunkt war offenbar eine Familienfehde.