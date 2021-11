Prozess um Messerangriff in der Leverkusener Waldsiedlung : Gutachter halten den Angeklagten für zurechnungsfähig

In der Waldsiedlung in Schlebusch ereignete sich die Tat, für die sich derzeit ein 20-Jähriger vor dem Landgericht Köln verantworten muss. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen 26 Mal soll der mittlerweile 20-Jährige bei der Messerattacke in der Waldsiedung auf das Opfer eingestochen haben. Mittwoch könnte das Urteil fallen.

Am Montag, so sieht es die Planung vor, kommen Staatsanwalt, Nebenklage-Vertreter und Verteidigung zu ihren Plädoyers. Am Mittwoch will dann die 4. Große Strafkammer des Kölner Landgericht ihr Urteil verkünden: Ein mittlerweile 20-jähriger ehemaliger Schüler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasium ist angeklagt, die Mutter einer Mitschülerin mit 26 Messerstichen verletzt zu haben.