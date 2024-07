Prozess um Kiosk-Überfall in Leverkusen DNA-Spuren belasten Angeklagten schwer

Der Überfall auf ein Kiosk an der Dönhoffstraße in Wiesdorf ereignete sich kurz nach Weihnachten 2019, um die Mittagszeit. Aber das Kölner Landgericht kommt erst jetzt dazu, diesen Fall juristisch aufzuarbeiten. Was die Aufklärung nicht gerade einfacher macht, zumal zwei wichtige Zeugen nicht geladen werden können. Ein Geschädigter, der seinerzeit mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist unbekannt verzogen. Ein anderer inzwischen verstorben.