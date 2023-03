Prozess um Brandstiftung in Obdachlosenheim „Ihr werdet in der Hölle schmoren“

Mit Sicherheit kein angenehmer Mitbewohner war der 42-Jährige in der Container-Wohnanlage an der Heinrich-Claes-Straße. Folgt man den Aussagen von Zeugen, die die Ausfälle des Mannes erleben mussten, dann habe er nicht nur randaliert und laufend Schäden angerichtet, die den Menschen in seiner unmittelbaren Nachbarschaft mächtig auf die Nerven gingen, sondern letztlich auch seinen Wohncontainer angezündet.