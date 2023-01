Missbrauchs-Prozess Köln/Wermelskirchen Marcus R. bat aus Haft um Bonus von Bayer

Der Familienvater Jürgen K. (Name geändert) war irritiert, als sich neben einigen jugendlichen Mädchen aus der Nachbarschaft auch ein erwachsener Mann auf ein Inserat meldete, mit dem er und seine Frau im Frühjahr 2015 einen Babysitter für den kleinen Sohn suchten. Doch sie luden den Interessenten zum Kennenlern-Gespräch ein, er machte einen vernünftigen Eindruck, hatte gleich einen guten Draht zu den Kindern und Erfahrung im Babysitten. So erzählt K. es am Dienstag im Zeugenstand des Kölner Landgerichts. „Es kam mir aber schon komisch vor, dass er sich eine halbe Stunde ins Auto setzte, um zu uns zu kommen – da rechnet sich ja noch nicht mal der Sprit“, sagt der 49-Jährige. Doch Marcus R. aus Wermelskirchen wischte Bedenken beiseite und erklärte seine Motivation damit, dass er sehr gerne mit Kindern arbeite, weil er und seine Frau noch keine hätten. Als er zum ersten Babysitter-Einsatz mit einer Reisetasche erschien, fand K. auch das seltsam. „Ich habe ihn gefragt, er meinte, da sei Essen, Trinken und ein Tablet drin“, sagt er. Nachgesehen habe er natürlich nicht.