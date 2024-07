Leverkusener soll seine Ex-Freundin getötet haben Prozess um tödliche Stiche – „überall ist Blut“

Im Prozess gegen den Leverkusener (54), der im November 2023 seine Ex-Partnerin getötet haben soll, schilderten Zeugen im Gerichtssaal dramatische Szenen vom Tatort. „Es hörte sich anfangs an, als ob jemand schlecht geträumt hat“, erzählte eine Nachbarin über das, was sie vom Beginn des Streits in der Wohnung nebenan gehört hatte. Ziemlich schnell sei ihr der Ernst der Lage klargeworden, vor allem die Stimme des Mannes habe sie hellhörig werden lassen. „Ich war früher selbst Opfer häuslicher Gewalt“, ließ die Zeugin das Gericht wissen. Sie habe ihrem Freund gesagt, er solle sofort die Polizei rufen. Dann habe jemand so laut gegen die Türe geschlagen, dass sie erst befürchtet habe, dass der Mann in ihre Wohnung habe kommen wollen. Ihr Freund habe die Türe einen Spalt geöffnet und der Polizei am Telefon gesagt: Wir brauchen hier alles, überall ist Blut!