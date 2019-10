Streit um Darlehen eskaliert : Prozess – Geschäftspartner krankenhausreif geprügelt

Leverkusen Zwei Geschäftspartner einigen sich auf ein Darlehen. Das Geld sorgt in der Folge für Spannungen zwischen den beiden Parteien. Schließlich soll dem Kreditgeber eine Summe von 6000 Euro auch nach Monaten noch nicht zurückgezahlt worden sein.

Angeklagt wurden drei Brüder. Sie sollen am 16. August 2018 einen 47-Jährigen mehrfach hart angegangen sein. Zunächst habe ein 29 Jahre alter Beschuldigter das Opfer während eines eskalierten Treffens mit einem Faustschlag getroffen, ehe einige Zeit später die mitangeklagten Brüder im Alter von 29 und 34 den Geldgeber so traktierten, dass dieser bewusstlos und mit einer Gehirnerschütterung zu Boden ging.

Die Angeklagten bestreiten die Tat und äußerten sich. Der Streit und die körperliche Auseinandersetzung habe sich aufgeschaukelt, sagte der erste Bruder. Der Vorwurf, er schulde seinem Kreditgeber noch 6000 Euro sei unwahr. „Da war er natürlich aufgebracht“, führte die Verteidigung an. Später sei es dann, wie in der Anklageschrift aufgeführt, tatsächlich zu seinem Telefonat mit den Mitangeklagten gekommen.

Die folgenden Zeugenaussagen hätte sich das Gericht wohl sparen können. Die Zeugen nämlich brachten mehr Chaos in die Angelegenheit, als sie für Klarheit sorgen konnten. Sie alle wichen zunehmend in vielen Nuancen voneinander ab. Einigkeit bestand allerdings darüber, dass die Aggression, wie in der Anklage beschrieben, von den drei Brüdern ausging.

Da die beiden Parteien noch immer ihre Lokale in kurzer Entfernung voneinander betreiben, strebten sie und das Gericht eine für beide Seiten befriedigende Lösung an. So einigten sich Verteidigung und Nebenklage nach einer heftigen und minutenlangen Diskussion auf eine Schmerzensgeldzahlung in Höhe von 5000 Euro. Gleichzeitig wurde der Zivilprozess über die angebliche Summe von 6000 Euro gegen den Schuldner für beendet erklärt.