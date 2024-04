Prozess in Köln wegen Mordes 34-Jähriger soll Schwangere in Leverkusen erstochen haben

Mord aus niedrigen Beweggründen sowie Schwangerschaftsabbruch lauten ab Dienstag (23. April 2024, 9.00 Uhr) die Vorwürfe gegen einen 34 Jahre alten Mann vor dem Landgericht Köln. Laut Anklage soll der 34-Jährige im Oktober 2023 in Leverkusen seine ehemalige Lebensgefährtin auf der Straße abgepasst und nach einer verbalen Auseinandersetzung mehrfach mit einem Küchenmesser auf die im vierten Monat Schwangere eingestochen haben. Das Opfer soll noch am Tatort an den Folgen eines Herzstiches gestorben sein. Der Embryo kam im Mutterleib um.