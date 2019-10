Prozess gegen Junior-Clanchef : Betrugsverdacht: Fahnder prüfen 755 Konten

Leverlusen/Köln (RP) Die Abteilung Finanzermittlung der Kölner Kripo musste sich durch ein Gestrüpp von Zahlen wühlen: Bei über 70 Banken wurden 755 Konten unter die Lupe genommen, mehr als 160 Immobilientransaktionen genauer untersucht.

Ob dabei alle Unregelmäßigkeiten gefunden wurden, lässt sich nicht eruieren. Aber es blieben fünf Fälle so undurchsichtig, dass sie zur Anklage kamen. Ein Fall in Haan wurde nachträglich besprochen. Zwei der vier Angeklagten sollen diese Immobilien-Deals für Geldwäsche-Geschäfte genutzt haben.

Zentraler Dreh- und Angelpunkt, das wurde auch durch die Angaben der Finanzermittlerin am Mittwoch vor dem Kölner Landgericht bestätigt, war der Hauptangeklagte und Junior-Clanchef Michael G. Die Ermittlungsgruppe Bischof bat die in Finanzsachen versierteren Kollegen um Hilfe. Die nahmen sich die Eintragungen in den Grundbüchern vor, lasen die notariell beglaubigten Kaufverträge genau durch. Und nahmen diese Angaben, um sie mit den Geldflüssen auf den Konten vor allem des 55-jährigen Immobilienunternehmers aus Bergisch Gladbach zu vergleichen. Letztlich ging es um Bargeldeinzahlungen, damit einige Geschäfte bezahlt werden konnten.