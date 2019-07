Prozess vor Kölner Landgericht : So liefen die dubiosen Immobiliendeals des Leverkusener Clanchefs

So liefen die dubiosen Immobiliendeals des Leverkusener Clanchefs

Leverkusen Im Prozess gegen Michael G., genannt „Don Mikel“, ging es nach knapp dreiwöchiger Verhandlungspause vor dem Kölner Landesgericht am Dienstag erstmals um die dubiosen Immobiliengeschäfte des Junior-Oberhaupts des Leverkusener Clans.

Konkret um ein Objekt in der Kölner Maybachstraße, das der 42-Jährige im Jahr 2017 erworben hat. Oder vielleicht doch nicht? Denn als offizieller Käufer trat der mitangeklagte Immobilienhändler auf. Die Frage steht im Raum, ob es sich dabei um Geldwäsche handelt.

Es geht um Gebäude, die der ehemalige Eigentümer schon seit längerer Zeit verkaufen wollte, erstmals im Jahr 2008. Da wollte der Verkäufer noch 1,75 Millionen Euro für das nicht gerade ansehnliche Ensemble haben, das aber in zentraler Lage in Köln seinen Reiz für Michael G. gehabt haben muss. Niemandem war es jedoch seinerzeit 1,75 Millionen wert. Also nahm der Makler einen neuen Anlauf – neun Jahre später – mit einer Vorstellung von 1,6 Millionen Euro. Es meldete sich ein Interessent, der Angeklagte Michael G.