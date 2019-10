Don-Mikel-Prozess : Mutmaßlichen „Strohmann“ freigelassen

Köln/Leverkusen Im Prozess gegen Clanchef „Don Mikel“ wird der Haftbefehl gegen Mitangeklagten aufgehoben.

Die Kammer, so wurde die Entscheidung begründet, sieht den dringenden Tatverdacht der Geldwäsche nur insofern erhärtet, als der Unternehmer geduldet hat, dass Michael G. aus eigenem Vermögen den luxuriösen Ausbau seiner Wohnung an der von-Ketteler-Straße in Bürrig finanziert hat.

Damit ist Michael G. aber keineswegs „raus aus der Nummer“. Bei ihm stehen der Betrug an einem Ehepaar in Frechen, die Finanzierung seiner Flotte an hochwertigen Autos und der aufwendige Ausbau seiner Wohnung in Bürrig nach wie vor im Raum. Zudem: Sozialhilfebetrug. Denn er hatte gegenüber den Behörden angegeben, dass er völlig mittellos sei.