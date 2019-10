Leverkusener Clanchef vor Gericht : Prozess gegen „Don Mikel“ biegt auf die Zielgerade ein

Der Prozess gegen den Leverkusener Clanchef steuert langsam aufs Ende zu. Foto: dpa/Britta Pedersen

Leverkusen Der nüchtern kalkulierende Kaufmann weiß, dass etwas das wert ist, was es einem wert ist. Dem Angeklagten Michael G., der sich derzeit mit drei weiteren Beschuldigten vor dem Kölner Landgericht wegen Betrugs und Geldwäsche verantworten muss, hat mit der luxuriösen Ausstattung seiner Wohnung in Bürrig jedenfalls mehr investiert, als das Gebäude dadurch an Marktwert gewonnen hat.

Die Rechnung machte am 26. Verhandlungstag ein Immobilien-Gutachter auf, der sich im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Häuser in Köln, Frechen, Hilden und Leverkusen genauer ansehen sollte. Dabei kam er zu dem Schluss, dass der Wert des Hauses an der von-Ketteler-Straße zwar im Laufe der vergangenen vier Jahre um etwa zwanzig Prozent gestiegen sei, das wäre er letztlich aber auch wegen der angenommen Preissteigerungsrate von jährlich etwa fünf Prozent.

Also statt ursprünglich 600.000 Euro müsste man demnach etwa 720.000 Euro ansetzen – ohne Sanierungen. Vom Gutachter wurden wegen der aufwendigen Arbeiten am Haus – Fassade, Balkone, Garagen und letztlich zwei Wohnungen – ein Verkehrswert von derzeit knapp 1,2 Millionen Euro genannt. Die Arbeiten am Haus, die letztlich auch der luxuriösen Lebensart von Michael G. und dessen Familie dienen sollten, haben indes mindestens 750.000 Euro gekostet. Die Differenz dürfte daher – aus ökonomischer Sicht – schlecht angelegtes Geld sein.

Der Eigentümer dieses Gebäudes, ein 55-jähriger Immobilienunternehmer aus Bergisch Gladbach und als „Strohmann“ ebenfalls angeklagt, ist seit knapp einer Woche wieder auf freiem Fuß. Bei ihm sieht die Kammer den Tatverdacht der Geldwäsche nur insofern erhärtet, als er die Investitionen von Michael G. geduldet hat. Warum sollte er auch nicht, hat dies doch den Wert der Immobilie – seiner Immobilie – deutlich erhöht.

Der Prozess geht nach einer weiteren umfangreichen Zeugenaussage einer ermittelnden Polizistin inzwischen wohl auf die Zielgerade. In einer kurzen Diskussion über das weitere Prozedere gab der Vorsitzende Richter an, dass man mit dem geplanten Programm durch sei. Was bleibt sind noch einige Regularien, wie das Verlesen von Urkunden. Und womöglich noch weiteren Angaben von Michael G, dem Junioroberhaupt der stadtbekannten Leverkusener Großfamilie, zu den Geldwäschevorwürfen.