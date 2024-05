170.000 Euro Leverkusener Großfamilie wegen Sozialbetrug angeklagt

All das wird jetzt in dem Urteil berücksichtigt werden müssen, das die 6. Große Strafkammer (als Wirtschaftsstrafkammer) Ende nächster Woche verkünden will. Auch die Verteidiger machen mit ihren Reden vor Gericht keine großen Abweichungen von den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Das liegt offensichtlich an den so genannten Rechtsgesprächen zwischen den Verfahrensbeteiligten. Das Gericht hatte dabei einen Strafrahmen in Aussicht gestellt, wenn sich die Angeklagten zu ihren Straftaten bekennen.