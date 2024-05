Prozess in Leverkusen Großfamilie soll 170.000 Euro Sozialhilfe erhalten haben

Plädoyers von Staatsanwältin und den beiden Verteidigern: Der Vertreter der Strafverfolgungsbehörde will den 44-jährigen Mann für mindestens vier Jahre ins Gefängnis stecken, für die mitangeklagte 49-jährige Ehefrau hält sie eine Freiheitsstrafe von neun Monaten für angemessen, allerdings zur Bewährung ausgesetzt. Mit dem Urteil, das am 24. Mai verkündet werden soll, nimmt der Prozess gegen ein Ehepaar aus dem Kreis einer stadtbekannten Leverkusener Großfamilie ein Ende, das vor knapp zehn Jahren rund 170.000 Euro an Sozialhilfe erhalten hat, obwohl es keinerlei Ansprüche darauf hatte.