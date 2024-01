Friedliche Protestfahrt der Landwirte in Leverkusen und Leichlingen “Bauer sucht Zukunft“

Doch blickt der aus Sicht der Bauern in eine ungewisse Zukunft, Existenzsorgen immer präsent. „Bauer sucht Zukunft“ stand daher auf einem der Plakate, die einige der Landwirte an den Gabeln ihrer Zugmaschinen befestigt hatten. Insgesamt knapp mehr als 50 Fahrzeuge fuhren ob Lautstärke und Anzahl Aufsehen erregend zunächst zu den Ortverbandszentralen von SPD und Grünen in Leichlingen, dann brachten sie ihre Forderungen und Sorgen vor den Räumen von SPD, Grünen und FDP in Leverkusen zum Ausdruck, deren Vertreter zusätzliche ein Papier bezüglich des neuen Landschaftsplans im Stiefel fanden, an dem die Bauern nur zu gern mitwirken würden. Insgesamt rund vier Stunden dauerte die Fahrt in Kolonne, die laut Veranstalterin Wieden keinerlei Verkehrsbehinderungen zum Ziel hatte. Andere Gruppen hatten derweil bekanntlich etwa Autobahnauffahrten mit ihren Landmaschinen blockiert. „Wir fahren für unseren Berufsstand“, sagte Wieden, „wir müssen uns mit niemandem streiten.“