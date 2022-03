Ratsparteien sammeln Unterschriften : Protestaktionen gegen Autobahnausbau in Leverkusen

Seit Jahren gibt es Proteste gegen die „Stelze“. Bisher ohne große politische Wirkung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Ratskampagne „Keinen Meter mehr!“ sammelt Unterschriften und plant Fahrt nach Berlin. Am kommenden Samstag gibt es Aktionen in den Stadtteilen.

Der breit aufgestellte Widerstand Leverkusener Parteien gegen die Pläne zum Autobahnausbau geht weiter. Die Kampagne „Keinen Meter mehr!“ geht in die nächste Phase. Wiesdorf, Opladen, Schlebusch – am kommenden Samstag, 26. März, protestieren Mitglieder Leverkusener Ratsparteien und der Kommunalpolitik gegen den Ausbau der A1 und A3 auf Leverkusener Gebiet in Hochlage. Eine Protestbrief-Vorlage der Initiative an an Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist im Internet abrufbar. Die Initiative wird getragen von den Ratsparteien CDU, SPD, Grüne, FDP, Opladen Plus und Gisela Kronenberg (Einzelvertreterin).

Mehr als 100 Tage ist die neue Bundesregierung im Amt und damit auch der neue Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Ein Schreiben von Oberbürgermeister Uwe Richrath an Wissing, ließ dieser von seinem Staatssekretär mit einer Einladung zu einem halbstündigen Gespräch ins Bundesministerium nach Berlin am 4. April beantworten. Ein persönliches Gespräch mit dem Minister hat Richrath offenbar nicht in Aussicht. „Die Botschaft der Einladung ist eher ernüchternd – verweist diese auf die bisher geschaffenen Fakten der Autobahn GmbH, darin die Argumente des Kaufs einzelner Grundstücke entlang der Autobahn und die Information betroffener Anwohner“, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative.

Der Stadtrat hatte am 20. Januar 2021 fast einstimmig beschlossen, den Protest gegen den geplanten Ausbau offensiv weiterzuführen. Verstanden als politischen Auftrag an die Verwaltung, starteten in den dann folgenden Monaten die einzelnen Stufen der Protestkampagne „Keinen Meter mehr“. Laut Beschluss finanziert aus Mitteln des kommunalen Haushalts, will der Rat der Stadt damit ein Zeichen setzen für die Forderung eines „zeitgemäßen Ausbaus von A1 und A3“.

Noch sind die Planfeststellungsverfahren für die Ausbauabschnitte 2 und 3 nicht eröffnet, „noch besteht die Chance auf eine zukunftsgewandte Lösung“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Planungen, welche die Anforderungen im Kampf gegen den Klimawandel sowie ein sich wandelndes Mobilitätsverhalten und die fortschreitende Digitalisierung mitdenken.“

„Keinen Meter mehr!“ sieht sich als „Aufforderung an die Bundesregierung, Gesundheit und Lebensqualität der Menschen in ganz Leverkusen in den Blick zu nehmen.“ Es sei der Anspruch einer Stadt, „die seit Jahrzehnten zuverlässig einen bundesdeutschen und europaweiten Warenverkehr sicherstellt“.

Die Kampagnenseite www.keinenmetermehr.de und die städtische Internetseite www.leverkusen.de stellen dabei alle Informationen, Kampagne-Artikel und Materialien des Protests zur Verfügung.

Darunter ist auch die Vorlage eines Bürgerbriefes an den Bundesverkehrsminister. Als vorgefertigtes Anschreiben steht dieser zum Download bereit und ist an allen Verwaltungsstandorten zur Mitnahme ausgelegt. Unterschrieben kann der Brief bei der städtischen Koordinierungsstelle Autobahnausbau (autobahnausbau@stadt.leverkusen.de oder per Post Stadt Leverkusen, Postfach 10 11 40, 51311 Leverkusen) oder an einem der Verwaltungsstandorte abgegeben werden.

Am 10. Juni sollen die Bürgerbriefe bei einer Fahrt nach Berlin im Bundesverkehrsministerium übergeben werden. Dafür werden auch Mitfahrgelegenheiten für Teilnehmer organisiert.

