Protest im Leverkusener Pflegeheim : „Die Pflege schafft das nicht mehr“

Protestaktion von Pflegekräften, Bewohnern und Besuchern gegen die neuen Coronaschutz-Bestimmungen im Haus Rheinpark. Foto: Kplus

Leverkusen Der Bundestag hat das geänderte Infektionsschutzgesetz beschlossen und die Corona-Regeln für den Herbst festgelegt . Senioreneinrichtungen wie das Haus Rheinpark in Wiesdorf befürchten, dass damit noch mehr Bürokratie im Zusammenhang mit der Pandemie auf die Pflegekräfte übertragen wird, die dann weniger Zeit für die Bewohner haben.

Ann Corinna Moldenhauer ist überwältigt. Und auch ein bisschen stolz auf ihre Angehörigen. Über 80 Bewohner sind mit ihren Angehörigen dem Aufruf der Pflegedienstleiterin im Haus Rheinpark gefolgt. Auch die Mitarbeiter bleiben länger: In der Wiesdorfer Senioreneinrichtung findet der Besuch am Aktionstag nicht in den Zimmern statt, sondern draußen. Aus Protest. Dazu hatte der Verband katholischer Altenhilfe in Deutschland (VKAD) aufgerufen. Für Ann Corinna Moldenhauer keine Frage: „Da machen wir mit!“

Hintergrund: Der Bundestag hat das geänderte Infektionsschutzgesetzt beschlossen. Einrichtungen der Langzeitpflege, Senioreneinrichtungen wie das Haus Rheinpark, müssen weiterhin zeitintensive Maßnahmen zum Infektionsschutz vornehmen Dazu gehören etwa Einlass- und Zertifikatskontrollen inklusive Dokumentation oder das Angebot von Testzeiten. Gleichzeitig ist die Refinanzierung in Teilen ausgelaufen. Die Kosten für zusätzliche Mitarbeiter werden nicht mehr erstattet.

„Die Pflege schafft das nicht mehr“, sagt Gabriele Fuks. „Sie braucht Unterstützung wie damals von der Bundeswehr. Das fand ich gut“, ergänzt ihre Schwester Martina Ricken. Die beiden besuchen ihren Vater so oft es geht in Wiesdorf. Zuvor hatte auch ihre Mutter fünf Jahre bis zu ihrem Tod im Frühjahr im Haus Rheinpark gelebt. Auch Detlev Wolter ist mit seiner Schwester Martina Gärtner dem Aufruf gefolgt. Der Besuch von Mutter Franziska findet heute unter freiem Himmel statt. „Die ständigen kurzfristigen Regeländerungen sind einfach nicht nachzuvollziehen“, sagt Detlev Wolter. Wie fast alle Angehörigen lassen sich auch die Geschwister in offiziellen Testzentren testen, entlasten so die Pflegekräfte, die sonst die Abstriche durchführen müssten wie es die Landesverordnung fordert. „Aber was ist, wenn es die Testzentren nicht mehr gibt oder auch die Befreiung von der Zuzahlung ausläuft?“, fragt Gabriele Fuks.

Die Pandemie spielt in weiten Teilen der Gesellschaft keine Rolle mehr. „Man spricht noch ein wenig über die Situation in den Kliniken, aber wir Senioreinrichtungen sind komplett aus dem Fokus geraten“, sagt Ann Corinna Moldenhauer. Dabei könne der notwendige Schutz der Bewohner doch nicht allein an den Einrichtungen hängen bleiben. Birgit Alderath, die ebenfalls eine Bewohnerin besucht, ergänzt: „Wir sollten uns als Solidargemeinschaft verstehen.“ Und die schließt die Schwächeren mit ein. „Und das kann aber nicht allein auf die Heime abgeschoben werden.“

