Verkehrsstörungen durch Demos Prorussicher Autokorso startet in Leverkusen

Ein prorussischer Autokorso soll nach einer Auftaktkundgebung an der Marienburger Straße in Leverkusen-Küppersteg zur Deutzer Werft in Köln-Deutz fahren. Von dort sollen die Versammlungsteilnehmer zu einer Zwischenkundgebung an der Neven-DuMont-Straße und anschließend wieder zurück zur Deutzer Werft gehen.